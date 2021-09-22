Эрдоган высказался за усиление стратегического партнерства с Грузией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе переговоров на полях ГА ООН высказались за проведение до конца года совета стратегического сотрудничества, сообщили в администрации председателя грузинского правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Турции и премьер-министр Грузии обсудили ситуацию в регионе, в результате Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что Тбилиси «готов выполнять собственную миротворческую функцию на Кавказе для долгосрочного мира и стабильности».

Ранее в прессе сообщалось, что Тбилиси может стать посредником в контактах Анкары и Еревана.

Также президент Турции и глава грузинского кабмина договорились усилить экономическое партнерство, в том числе с участием Азербайджана.

Грузия поблагодарила Турцию и лично ее президента за поддержку ее территориальной целостности.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.