Эрдоган высказался за усиление стратегического партнерства с Грузией
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе переговоров на полях ГА ООН высказались за проведение до конца года совета стратегического сотрудничества, сообщили в администрации председателя грузинского правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Президент Турции и премьер-министр Грузии обсудили ситуацию в регионе, в результате Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что Тбилиси «готов выполнять собственную миротворческую функцию на Кавказе для долгосрочного мира и стабильности».
Ранее в прессе сообщалось, что Тбилиси может стать посредником в контактах Анкары и Еревана.
Также президент Турции и глава грузинского кабмина договорились усилить экономическое партнерство, в том числе с участием Азербайджана.
Грузия поблагодарила Турцию и лично ее президента за поддержку ее территориальной целостности.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.
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