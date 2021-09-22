Тело женщины с простреленной головой нашли в Москве

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22.09.2021, 9:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«В подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы. Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свекор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, изъято орудие преступления.

«В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – отметила Иванова.

Как информирует 5-tv.ru, житель Москвы застрелил бывшую жену своего сына после развода и начавшегося раздела имущества.

На видео попало орудие преступления – по всей видимости, карабин «Сайга». Оружие нашли рядом с помойкой, в нескольких десятках метров от дома погибшей.

Подозреваемого в убийстве мужчину 1955 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело.

По информации издания, убитой оказалась 35-летняя учительница, работавшая в детской школе искусств. Ее общий стаж педагогической деятельности составляет 12 лет. Педагог окончила Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова.

«Она два года нас доводила. Стала носиться за каким-то мужиком, будучи замужем. Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом – главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушел с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера. Мой муж – человек порядочный», – рассказала жена подозреваемого в убийстве.

Женщина также заявила, что пятилетняя дочка убитой побаивалась матери, а ее новый избранник якобы приставал к девочке. Она также поделилась предположением, что мать якобы намеревалась вывезти ребенка из страны, чтобы «продать на органы».

Ранее подростка в Москве заподозрили в убийстве родителей.



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