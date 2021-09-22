20 minutes – «недопустимое имя» — в Швеции супружеской паре запретили наречь ребёнка Владимиром Путиным

Власти Швеции записали имя Владимира Путина в категорию «недопустимых» — именно так компетентные шведские органы мотивировали отказ в регистрации ребёнка, которого решили назвать в честь российского президента родители, пишет 20 minutes. По данным издания, шведские чиновники заявили, что фамилии не могут использоваться в качестве личных имён. При этом считать «Владимир» и «Путин» двумя разными именами они тоже отказались: по их мнению, «сочетание «Владимир Путин» должно восприниматься как единое целое».



Reuters

В Швеции супружеская пара не смогла назвать ребёнка Владимиром Путиным — родители, проживающие в деревне на юге страны, в начале сентября получили отказ от властей, которые отнесли имя президента РФ к категории «недопустимых», стало известно 20 minutes.

По информации издания, наречь сына в честь российского лидера супругам помешало Шведское государственное налоговое управление, в обязанности которого в том числе входит запись актов гражданского состояния. «Имя человека не должно ни оскорблять других людей, ни создавать дискомфорт для того, кто его носит, ни восприниматься по какой-либо причине как недопустимое», — цитирует 20 minutes письменный отказ, отправленный родителям ведомством.

«Фамилии в качестве личных имён не годятся — и это в том числе касается таких вариантов имени, которые похожи на фамилии», — также упоминалось в документе. При этом рассматривать «Владимир» и «Путин» как два отдельных компонента двойного имени шведские налоговики отказались. «Налоговая служба считает, что в данном случае сочетание «Владимир Путин» должно восприниматься как единое целое», — подчёркивалось в письме налоговой службы.

В качестве «утешительного приза» к посланию был приложен чистый бланк для регистрации новорождённого, чтобы родители могли сразу выбрать новое имя, отмечает обозреватель 20 minutes.