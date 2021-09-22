В Украине не выдали прокатное удостоверение фильму о войне на Донбассе

Фильм, созданный из личных видеозаписей украинских бойцов, на фестивале Docudays UA в 2020 году получил приз зрительских симпатий и две специальные награды, а на кинофестивале Kharkiv MeetDocs в том же году он признан лучшей лентой.

2 сентября “Тетрадь войны” должны были начать показывать в украинских кинотеатрах, и 10 грн с каждого проданного билета планировали передать благотворительному фонду помощи армии “Повернись живим” на покупку комплексов наблюдения для военных.

НВ отмечает, что Госкино выдало разрешение только на несколько спецпоказов фильма.

Директор 86PROKAT Илья Гладштейн рассказал НВ, что официальная причина отказа – отсутствие процедуры оформления прокаток для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля 2021 года.

“Нам не дали прокатку на субтитрированную версию фильма. Некоторые герои говорят на русском, мы добавили украинский перевод в субтитрах, это разрешено законом. Но процедура, как именно выдавать прокатное удостоверение таким фильмам, не прописана”, – объяснил он.

Гладштейн подчеркнул, что из-за ограничений “удалось собрать совсем небольшую сумму для фонда “Повернись живим”.

В комментариях в Facebook Госкино подчеркнуло 21 сентября, что “показ фильма никто не запрещал”.

“Из-за противоречивости некоторых пунктов закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” Госкино и Совет по государственной поддержке кинематографии не имели правовых оснований назначать проведение культурного теста, на основе которого производители планировали получить прокатное удостоверение. Сейчас мы работаем над внесением поправок в законодательство, чтобы в дальнейшем украинские кинематографисты не сталкивались с подобными ситуациями”, – объяснили в ведомстве.

Скриншот: ДержКіно України / Facebook

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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