 

Украинский стартап GitLab выходит на IPO, его оценивают в $6 млрд

22.09.2021, 8:58, Новости дня
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Компания, которую в конце 2020 года оценили в $6 млрд, уже подала заявку на биржу.

GitLab – поставщик облачного программного обеспечения, которое позволяет разработчикам обмениваться кодом и совместно работать над проектами. В прошлом году доходы компании составили $200 млн долларов. В последнем квартале 2020 года выручка выросла на 69% до $58,1 млн, при этом чистый убыток составил $40,2 млн.

CNBC отмечает, что GitLab известен как пионер удаленной работы. В то время как компании были вынуждены адаптироваться к ней во время пандемии коронавируса, GitLab начал работать таким образом в 2014 году.

“Удаленная работа позволяет нам получить доступ к глобальному пулу талантов, который позволяет нам нанимать талантливых членов команды, независимо от их местонахождения, обеспечивая сильное конкурентное преимущество”, – заявили в компании.

В GitLab работает 1350 сотрудников из более 65 стран. Соучредитель и генеральный директор компании Сид Сидибранди является ее крупнейшим акционером, он владеет 18,9% акций.

Контекст:

Сервис GitLab был создан в 2011 году в Харькове.

“История GitLab, opensource-хостинга git-репозиториев, начиналась с хобби. Харьковский программист Дмитрий Запорожец интересовался opensource-разработкой и в свободное от работы время решил создать сервис для своих рабочих нужд”, – писало в 2018 году издание Аin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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