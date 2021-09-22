Глава северного командования США считает Россию основной военной угрозой

Несмотря на то, что Китай привлекает внимание политиков, эта страна представляет более долгосрочную угрозу. Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил он.

Российские подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты являются основной военной угрозой, подчеркнул Херк.

Американский генерал заявил о необходимости инвестирования в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, из-за таяния арктических льдов противники США скоро окажутся “намного ближе”. Русские и китайцы могут оказаться в США примерно через 10 лет, добавил он.

Контекст:

В российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире. Тогда же он предположил, что Путин не стремится к холодной войне со Штатами.

Отношения США с Китаем в администрации Байдена считают “главным геополитическим испытанием XXI века”. На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека.

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