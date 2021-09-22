Глава северного командования США считает Россию основной военной угрозой
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Несмотря на то, что Китай привлекает внимание политиков, эта страна представляет более долгосрочную угрозу. Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил он.
Российские подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты являются основной военной угрозой, подчеркнул Херк.
Американский генерал заявил о необходимости инвестирования в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, из-за таяния арктических льдов противники США скоро окажутся “намного ближе”. Русские и китайцы могут оказаться в США примерно через 10 лет, добавил он.
Контекст:
В российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.
Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире. Тогда же он предположил, что Путин не стремится к холодной войне со Штатами.
Отношения США с Китаем в администрации Байдена считают “главным геополитическим испытанием XXI века”. На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека.
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