 

Зеленский передал генсеку ООН список удерживаемых Россией украинцев и попросил помочь с их освобождением

22.09.2021, 8:58, Новости дня
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“Президент передал генеральному секретарю ООН список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействие в освобождении заключенных”, – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал собеседнику, что обстрелы украинских позиций на Донбассе продолжаются, несмотря на все мирные усилия, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил Гутерриша с актуальной ситуацией с безопасностью.

Президент озвучил готовность Украины “поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов”.

“Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия”, – подчеркнул Зеленский.

Также поднималась тема оккупированного Россией Крыма.

“Достижение конечной цели Крымской платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации”, – заявил Зеленский.

Кроме того, на встрече генсека ООН с президентом Украины обсуждались операции по поддержанию мира и экономические вопросы, в том числе поставки товаров и услуг для нужд Секретариата ООН.

“Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в том числе для операций по поддержанию мира, в IT-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам”, – сказал Зеленский.

Он пригласил Гутерриша нанести визит в Украину.

Контекст:

Зеленский прибыл с визитом в США 20 сентября. Глава государства выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН. В ее повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. 

“Красной нитью” участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Ранее Никифоров говорил, что Зеленский во время визита в США может передать список удерживаемых Россией крымских татар президенту Турции Реджепу Эрдогану. С Эрдоганом президент Украины уже встречался.

В 2014 году Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года, а также начала войну на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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