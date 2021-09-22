Крупнейшие свалки мира

Для хранения промышленного, бытового утиля страны выделяют десятки гектаров площадей. За период существования выросли горы из отходов.

Свалка электроники Agbogbloshie

Для изготовления компьютерной техники и прочих электронных устройств необходимо некоторое количество драгоценных металлов. В развитых странах такую технику не выбрасывают, а отправляют в специальные центры, где ценные материалы извлекаются для дальнейшего использования. Однако в малоразвитых странах, где подобные центры отсутствуют и все приборы отправляются прямо на помойку. Одна из них стала известна благодаря своим невероятным масштабам. Эта свалка называется Agbogbloshie и находится в Западной Африке. Здесь работает более трех тысяч человек, которые разбирают и очищают компьютерный мусор, чтобы затем его продать. Здесь можно найти любую технику и комплектующие детали. Если устройство не удается починить, рабочие выплавляют из него ценные металлы. Из-за этого воздух над свалкой всегда наполнен едким дымом.

Тихоокеанское мусорное пятно

Самая большая куча мусора разместилась на архипелаге в Тихом Океане. Это место называется Gyre и его крайне сложно назвать свалкой в привычном понимании. Формирование острова из отбросов (БТМП — большое тихоокеанское мусорное пятно) началось в 50–е годы прошлого века с развитием пластиковой индустрии. Вмещает более 3,5 млн тонн. Площадь занимает 600 тысяч гектар. Здесь никто не занимается сортировкой и переработкой отходов, они просто регулярно сгружаются, отравляя жизнь животным и растениям. По приблизительным оценкам, размеры мусорного пятна занимают около пятнадцати миллионов квадратных километров. Основной массой является пластик, который при разложении выделяет ядовитые токсины. Однако, несмотря на возможную опасность, ежедневно свалку посещает большое количество людей в надежде найти что-то стоящее. Для многих из них это единственная возможность заработать немного денег.

Свалки вокруг города Лагос

В Нигерии есть город Лагос, окрестности которого представляют собой одну огромную свалку бытовых отходов. Здесь есть официальный полигон для мусора, который ежедневно принимает около девяти тонн ненужных вещей, однако каждый месяц в порт приходит около пяти сотен контейнеров, груженых отслужившей техникой. Эти устройства должны подвергаться специальной утилизации, однако местные власти закрывают глаза на то, что некоторые предприимчивые граждане продают места на свалке и просто складируют отходы. Такой нелегальный бизнес наносит огромный вред экологии и ухудшает жизнь местного населения. Тысячи жителей Лагоса каждый день отправляются на горы мусора, чтобы раздобыть полезные предметы или попытаться выплавить ценные металлы из компьютерной техники. Во время процедуры выжигания воздух наполняется токсинами, что негативно отражается на здоровье людей. Однако власти ничего не предпринимают.

Территории крупных свалок сравнимы с небольшими населенными пунктами:

– Гонконг как развитая страна производит 14 тыс. т. отходов за сутки. 110 га отдано West New Territories.

– Нигерийский Лагос. Город и помойка стали одним целым, размер 300 га. Высота куч — 80 м. 66 000 000 тонн электронного мусора из Европы. 25% — токсичные отходы (ртуть, свинец, кадмий), которые не утилизируются. Разлагаются под солнцем, отравляя воздух, почву, людей.

– Американский город Лас-Вегас соседствует с полигоном Apex Regional, площадь составляет 890 га. Завод ежедневно перерабатывает 9 000 тонн утиля на электроэнергию. Ее хватает на 10 тысяч домов южной Невады. Здесь получают 17% метана от общей добычи в стране.

– Китайская свалка Laogang вблизи Шанхая размером в 336 га принимает 300 000 тонн в месяц. Горы достигают 20 м. высоты. Обеспечивает 100 тыс. домов электричеством. Предприятие вырабатывает 102 МВт.

– Индийская мусорная база Нью Дели. 5 объектов в 202 га окружают город кучами высотой 40 м. 20% метана в стране производят из отбросов. Отходы занимают огромные площади полезной территории. Стремительно накапливаются благодаря развитой промышленности государств.

– Bordo Poniente в Мехико — один из самых населенных мегаполисов планеты и логично, что одна из крупнейших свалок в мире находится в окрестностях именно этого города. Ежедневно сотни мусоровозов свозят в одно место порядка 12 тысяч тонн мусора. Свалка полностью заполнилась в 2013 году.

– Свалка São João расположена в окрестностях Сан-Пауло. Своего максимума в 25 миллионов тонн отходов она достигла еще в 2007 году. С тех пор вокруг нее были специально возведено множество заводов, которые только и занимаются тем, что перерабатывают огромное количество метана в электроэнергию — больше всех в мире.

Существуют и нестандартные полигоны:

– В американском штате Аризоне 10 кв. км. занимает кладбище самолетов. Свыше 4000 единиц техники разрушаются под воздействием солнца.

– В юго-западной части пустыни Боливии ржавеют 8000 поездов.

– Мавританский порт Нуадибу — конечное пристанище 300 кораблей из Европы и Африки.

– Английский город Ньюакр известен свалкой красных телефонных будок. Часть распродается на экспонаты. Выброшенная техника не выдерживает испытания временем. Разрушается, превращается в груды металлолома.

Мировые свалки сейчас — это долины мусора, большая часть которого результат технической деятельности человека. Синтетические составляющие продлевают сроки распада на десятки, сотни лет. Накопление отходов идет быстрыми темпами. Заполняют землю и водные пространства.