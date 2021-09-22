Нефть подорожала на данных о сокращении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, а также на переоценке в большую сторону величины потерь в добыче из-за урагана.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04% – до 75,13 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,15% – до 71,3 доллара, передает РИА «Новости».

Нефтяные инвесторы в среду в первую очередь оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в стране. Так, запасы «черного золота» за неделю по 17 сентября сократились в США на 6,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 млн баррелей. Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия урагана «Ида» в Мексиканском заливе. «Общие потери добычи в Мексиканском заливе США в сентябре сейчас, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших предыдущих оценок», – сказали газете Wall Street Journal аналитики Rystad.