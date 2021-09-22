Небензя счел актуальной идею саммита «пятерки» Совбеза ООН

Идея проведения саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН все еще актуальна, однако ясность по срокам и месту в настоящий момент отсутствует, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет», – сказал Небензя РИА «Новости».

По его словам, в подготовку этой встречи «вмешалась пандемия». В то же время он подчеркнул, что любые организационные трудности можно преодолеть «при наличии политической воли у всех участников».

«Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета Безопасности», – добавил Небензя.

Ранее сообщалось, что РФ проводит консультации с постоянными членами Совета безопасности ООН о проведении встречи лидеров этих стран, Москва надеется, что этот разговор состоится.

В июне 2020 года Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Все государства заявили о готовности принять участие в этой встрече.