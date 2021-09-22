Подростка в Москве заподозрили в убийстве родителей

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22.09.2021, 8:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоличные следователи завели уголовное дело после убийства супружеской пары, по подозрению задержан их 16-летний сын, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, в среду в квартире дома по улице Полярной в Москве были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резанными ранениями.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) … По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она подчеркнула, что, по предварительной информации, молодой человек состоял на учете и принимал наркотики.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавила Иванова.

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