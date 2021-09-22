После удаления врожденного «хобота» девочка из Индии осталась с двумя носами

В 2015 году в небольшой бедной деревушке на севере Индии родилась девочка с редкой аномалией – на ее лице в том месте, где должен располагаться нос, был большой мясистый нарост, слегка похожий на слоновий хобот.

Когда новость о рождении столь необычного ребенка разлетелась по округе, к дому родителей девочки стали приходить толпы верующих индуистов, которые заявили, что ребенок является очередным воплощением бога Ганеши – получеловека-полуслона.

Люди приходили посмотреть на "маленького Ганешу", помолиться ему и с собой они приносили небольшие дары, в основном фрукты и сладости. До рождение "девочки с хоботом", у этой семейной пары было еще трое детей и все они были совершенно здоровы и без аномалий.

Родители девочки, которую назвали Лакшими, были очень обеспокоены ее внешним видом и после того, как верующие немного успокоились, они понесли ребенка в больницу, чтобы узнать, можно ли сделать операцию и удалить ужасный "хобот".

Врачи прооперировали ребенка, удалив большой нарост, но не стали больше ничего делать, сказав, что девочка должна сначала подрасти, чтобы стало ясно, что в целом следует сделать.

Сейчас Лакшими 6 лет и на ее лице по центру пролегает огромный шрам, который делит ее лицо на две части. У нее два носа, глаза находятся на большом расстоянии друг от друга, а рот такой широкой, словно это два рта в одном.

Неизвестно, какая именно аномалия у этой девочки, но ранее высказывались версии, что это редкая мутация при вынашивании близнецов.

Журналисты сообщают, что сейчас у семьи девочки нет денег на операцию и они ищут финансовую помощь со стороны, чтобы удалить шрам с лица Лакшими и привести ее лицо более-менее в норму.

Сообщается, что местные жители по прежнему считают девочку воплощением Ганеши и на праздниках дарят ей деньги и разные подарки.