 

После удаления врожденного «хобота» девочка из Индии осталась с двумя носами

22.09.2021, 8:18, Разное
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В 2015 году в небольшой бедной деревушке на севере Индии родилась девочка с редкой аномалией – на ее лице в том месте, где должен располагаться нос, был большой мясистый нарост, слегка похожий на слоновий хобот.

Когда новость о рождении столь необычного ребенка разлетелась по округе, к дому родителей девочки стали приходить толпы верующих индуистов, которые заявили, что ребенок является очередным воплощением бога Ганеши – получеловека-полуслона.

Люди приходили посмотреть на "маленького Ганешу", помолиться ему и с собой они приносили небольшие дары, в основном фрукты и сладости. До рождение "девочки с хоботом", у этой семейной пары было еще трое детей и все они были совершенно здоровы и без аномалий. 

Родители девочки, которую назвали Лакшими,  были очень обеспокоены ее внешним видом и после того, как верующие немного успокоились, они понесли ребенка в больницу, чтобы узнать, можно ли сделать операцию и удалить ужасный "хобот".

Врачи прооперировали ребенка, удалив большой нарост, но не стали больше ничего делать, сказав, что девочка должна сначала подрасти, чтобы стало ясно, что в целом следует сделать.

Сейчас Лакшими 6 лет и на ее лице по центру пролегает огромный шрам, который делит ее лицо на две части. У нее два носа, глаза находятся на большом расстоянии друг от друга, а рот такой широкой, словно это два рта в одном.

Неизвестно, какая именно аномалия у этой девочки, но ранее высказывались версии, что это редкая мутация при вынашивании близнецов. 

Журналисты сообщают, что сейчас у семьи девочки нет денег на операцию и они ищут финансовую помощь со стороны, чтобы удалить шрам с лица Лакшими и привести ее лицо более-менее в норму. 

Сообщается, что местные жители по прежнему считают девочку воплощением Ганеши и на праздниках дарят ей деньги и разные подарки. 



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