Al Modon – Путин попытается убедить Эрдогана сесть за стол переговоров с Дамаском

Эксперты считают, что на встрече в Сочи Владимир Путин будет стремиться убедить президента Эрдогана согласиться сесть за стол переговоров с сирийской стороной и тем самым положить конец усилиям по смене режима в Дамаске. Как пишет Al Modon, Москва будет делать ставку на уязвимость Анкары в вопросе сирийских беженцев, растущее давление населения на правящую Партию справедливости и развития, а также на новую политику Турции по улучшению отношений с различными странами региона.



Reuters

Владимир Путин предвосхитил возможность встречи с турецким лидером Эрдоганом, когда на прошлой неделе во время беседы с главой сирийского режима говорил о незаконном присутствии иностранных сил в Сирии. Как пишет Al Modon, речь шла не только о США, но и о Турции, чьи силы дислоцированы в северных районах страны.

Как продолжает ливанский портал, параллельно с политическим посланием участились воздушные налёты российской авиации на Идлиб. Судя по всему, таким образом Москва шантажирует Анкару, поскольку она опасается любого обострения ситуации. По её мнению, это спровоцирует новый приток беженцев к турецким границам и тем самым заставит страну пойти на большие уступки по сирийскому вопросу.

Эксперты считают, что на встрече в Сочи, которая состоится в конце сентября, РФ будет стремиться убедить Турцию согласиться сесть за стол переговоров с сирийской стороной и тем самым положить конец усилиям по смене режима в Дамаске. Москва делает ставку на уязвимость Анкары в вопросе о сирийских беженцах, растущее давление населения на правящую Партию справедливости и развития, а также новую политику Турции по улучшению отношений с различными странами региона: ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией. Таким образом, турецкое руководство, не скрывающее желания вернуть сирийских беженцев на родину, может смягчить свою позицию по Сирии и в конечном итоге согласиться на переговоры с Башаром Асадом.

«Мы наблюдаем перемены в отношениях Турции с другими странами, вызванные политическими факторами. Она пересматривает политические партнёрства и смещает акцент отношений на сотрудничество», — считает турецкий политический деятель и член Партии справедливости и развития Юсуф Кятибоглу.

Политик также прокомментировал и российские планы, цель которых — подтолкнуть Анкару к диалогу с Дамаском: «Россия неоднократно пыталась достичь этой цели, но до сих пор Турция не демонстрировала желания наладить отношения с режимом Асада по вопросам, не касающимся безопасности и разведдеятельности».

При этом он не исключает активизации сотрудничества разведслужб двух государств при содействии со стороны Москвы.

«Нет гарантий, что Турция восстановит отношения с сирийским режимом, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — считает Кятибоглу.

Такого же мнения придерживается политолог Амер Джуло. По его словам, Анкара не пойдёт на нормализацию отношений с Асадом, если это не гарантирует значительной стратегической выгоды, а текущая ситуация не в её пользу.

«Турция не изменила позиции в отношении сирийского режима, и это практически единственная страна, которая по-прежнему твёрдо настроена по отношению к Дамаску. Вряд ли стоит ожидать серьёзных изменений по данному вопросу, особенно на фоне нынешней ситуации. Главным образом речь идёт о нестабильности в отношениях Анкары и Москвы», — рассказал эксперт в беседе с Al Modon.