WION – в Нью-Йорке непривитого президента Бразилии отправили кушать пиццу на улицу

Во время своего визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН президент Бразилии Жаир Болсонару был вынужден есть пиццу на улице, так как не выполнил требования по вакцинации, пишет WION. Более того, мэр города Билл де Блазио считает, что ему вообще не стоило приезжать в США, так как непривитым на саммите делать нечего, рассказывает индийский телеканал.

В то время как Бразилия готовится произнести вступительную речь на 76-й сессии Генассамблеи ООН, непривитый президент страны привлекает к себе внимание своим последовательным нежеланием вакцинироваться. В этот раз Болсонару отказался от предложения Бориса Джонсона привиться вакциной AstraZeneca. В понедельник во время встречи в Нью-Йорке два лидера встретились на полях Генассамблеи ООН, которая собирается с целью усилить борьбу с глобальным потеплением и пандемией COVID-19.

Во время встречи Болсонару быстро отреагировал на призыв Джонсона привиться AstraZeneca, дав понять, что он с ним не согласен, и сказал, что пока не собирается этого делать. Прежде чем выехать в Нью-Йорк, Болсонару хвастался тем, что не делал вакцину, так как его иммунная система якобы достаточно сильная для того, чтобы не допустить заражения вирусом, и что ему не нужна вакцина, потому что у него уже есть иммунитет к COVID-19.

Непривитого Болсонару также сфотографировали, когда он ел пиццу на тротуаре в Нью-Йорке. Секретарь правительства президента Луис Эдуардо Рамос опубликовал в Twitter фотографию, где он на улице вместе с несколькими членами делегации наслаждается кусочками пиццы. Фотографию он подписал фразой на португальском: «Роскошный ужин в Нью-Йорке».

Болсонару не выполнил городские требования по вакцинации от COVID-19 для того, чтобы есть внутри помещения. Город требует, чтобы любой, кто хочет есть внутри помещения, предъявил свидетельство, что ему введён как минимум один компонент вакцины. Город начал требовать обязательной вакцинации на прошлой неделе. Видимо, именно по этой причине у Болсонару не осталось выбора, и ему пришлось есть стоя.

При этом ООН требует, чтобы мировые лидеры, прибывающие на Генассамблею, дали честное слово, что полностью вакцинированы от вируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио жёстко раскритиковал Болсонару за нежелание вакцинироваться и даже сказал, чтобы он не утруждал себя приездом. Давайте послушаем.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Мы должны послать сообщения всем мировым лидерам, в частности Болсонару из Бразилии. Если вы собираетесь сюда приехать, вам нужно вакцинироваться. Если вы не хотите вакцинироваться, то не утруждайте себя приездом, потому что должна быть обеспечена совместная безопасность. Это означает, что каждый должен быть вакцинирован.

Помимо того, за то, как он «справился» со вспышкой коронавируса у себя на родине, президента Бразилии также критикуют за рост инфляции, безработицы и борьбу с федеральными судами.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года.