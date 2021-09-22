“Идеально”, “Журнал для шлюх. Позор”. Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy

“Внимание! Небольшой сюрпрайз! Maruv Борисовна на обложке Playboy в России”, – написала певица.

К посту она приложила фото обложки, на котором позирует с обнаженной грудью в откровенном наряде. К груди певица прижимает шпагу. “Maruv наносит укол с ближней дистанции”, – написано на первой странице номера, в котором опубликована не только фотосессия, но и интервью с артисткой.

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В Instagram-акаунте российского Playboy уточняется, что номер “посвящен музыке и спорту”, а Maruv “предстала в образе фехтовальщицы и прогулялась по страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды”.

“Я в шоке! Лучшая!” – прокомментировала пост певицы пользователь с ником sedin_pawa.

“Горячая”, – написала ddariashine.

“Журнал для шлюх и дрочеров. Позор, Аня”, – считает _stefani_germanotta__ .

“Святые угодники! Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!” – прокомментировала youlovethree.

Контекст:

Мужской журнал Playboy издается в США с декабря 1953 года. Он был основан американским издателем и деятелем медиа-бизнеса Хью Хефнером, который умер в сентябре 2017 года в возрасте 91 Первый номер журнала вышел 51-тысячным тиражом, сейчас он выпускается на различных языках во всем мире.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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