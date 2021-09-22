 

Гибель Содома и Гомморы могла быть связана с падением метеорита

22.09.2021, 8:14, Разное
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И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром [и пошел] на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на всё пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.

Команда ученых обнаружила доказательства того, что древний город в долине реки Иордан 3600 лет назад мог быть разрушен упавшим на него метеоритом, сообщается в журнале Nature Scientific Reports.

Ученые считают, что древний город Талль-эль-Хаммам мог повторить историю библейского Содома. Взрыв метеорита в воздухе мог стоять за историей гибели этого города в Ветхом Завете.

Город Талль-эль-Хаммам, расположенный к северо-востоку от Мертвого моря, был одним из самых населенных районов бронзового века с населением, в 10 раз превышающим население Иерусалима.

Взрыв над Талль-эль-Хаммамом был настолько сильным, что сровнял с землей этот древний город.

В исследовании сравнивается воздушный взрыв, произошедший около 1650 года до н. э., с падением тунгусского метеорита в 1908 году. Метеорит размером от 56 до 60 метров вошел в атмосферу Земли над Восточной Сибирью со скоростью около 54000 км/час и взорвался. В результате этого взрыва выделилось около 12 мегатонн энергии, что примерно в 1000 раз превышает энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Авторы исследования считают, что древний взрыв в воздухе мог быть еще более мощным, чем тот, который произошел над Восточной Сибирью.

Археологи обнаружили материалы, которые включают в себя черепки керамики, расплавленные до стекла, пузырящийся глиняный кирпич и даже расплавленные строительные материалы.

Все это указывает на температуры, которые невозможно было создать людям того времени. Среди обугленных материалов и разрушенных конструкций были скелетные останки людей.

В почве также были обнаружены небольшие шарики железа и кремнезема и другие расплавленные металлы. Основным доказательством взрыва является материал, который ученые называют «шокированный кварц». Такое состояние кварца могло быть достигнуто исключительно в условиях невероятного давления, а ведь кварц – один из самых твердых минералов.

В этом районе также наблюдается высокий уровень соли в слоях, отложенных во время предполагаемого взрыва, который, по мнению исследователей, мог быть выброшен взрывом. Ученые считают, что это также может быть как-то связано с Мертвым морем, которое очень богато солью.

– Соль выбросилась из-за высокого давления при ударе, – говорит автор исследований Джеймс Кеннетт о метеорите, который, вероятно, распался на части при контакте с атмосферой Земли. – И возможно, что удар частично пришелся на Мертвое море, которое богато солью.

Именно соль связывает судьбу Талль-эль-Хаммама с библейской историей о Содоме и Гомморе. Когда Лот и его семья бежали из города, его жена оборачивается, чтобы увидеть катастрофу, но тут же превращается в соляной столб. В библейском сказании также описывается огонь, сера и камни, падающие с небес в момент гибели Содома. Сельское хозяйство уничтожено, а все его жители мертвы.

В 2015 году профессор Юго-Западного университета Тринити, доктор Стивен Коллинз, рассказал, что история с Талль-эль-Хаммамом соответствует «всем критериям» Содома. Описание взрыва метеорита в воздухе, безусловно, звучит как рассказ о библейском разрушении.

Коллинз также считает, что все наблюдения, изложенные в Книге Бытия, могут подтверждать версию о падении метеорита, однако нет никаких научных доказательств того, что этот разрушенный город действительно мог быть тем самым Содомом из Ветхого Завета.



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