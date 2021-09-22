Гигантская комета размером с планету летит к центру Солнечной системы

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22.09.2021, 7:56, Разное
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Астрономы обнаружили огромный объект, который приближается к Солнцу. Орбите данного объекта более 600 тысяч лет.

Несколько лет назад ученые проводили исследования темной энергии и обнаружили крупный объект, которому впоследствии присвоили обозначение объект 2014 UN271.

Гигантская комета размером с планету летит к центру Солнечной системыПо предварительным данным, размеры данного объекта составляют от 100 до 370 километров. По мнению ученых, это своеобразный аналог карликовой планеты или кометы.

Космическое тело 2014 UN271 является одним из самых крупных объектов облака Оорта и крупнее огромной кометы Sarabat C/1729 P1. Астроном-любитель Сэм Дин на форуме Списка малых планет (MPML) заявил, что объект больше «похож на карликовую планету».

Считается, что космическое тело 2014 UN271 более 612 190 лет курсирует между центром Солнечной системы и облаком Оорта. Многие исследователи заинтересовались этим загадочным объектом и теперь делают различные прогнозы относительно его предстоящего сближения с Солнцем.

Сейчас UN271 2014 находится на расстоянии 22 астрономические единицы от Солнца (1 а.е. – дистанция от Земли до Солнца). Ожидается, что в 2031 году объект пролетит на расстоянии 10,9 а.е. от нашего светила, слегка затронув орбиту Сатурна.



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