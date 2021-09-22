 

WP – «спровоцирует гонку ядерных вооружений» — Северная Корея осудила атомную сделку США с Австралией

22.09.2021, 7:26, Новости дня
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Северная Корея осудила новый оборонительный пакт AUKUS с участием США, Австралии и Великобритании, который также подразумевает предоставление Канберре технологий строительства атомных подлодок, пишет The Washington Post. По мнению Пхеньяна, эти опасные действия нарушат стратегический баланс сил в регионе, а также спровоцируют гонку ядерных вооружений.


Reuters

Северная Корея осудила новый оборонительный пакт AUKUS с участием Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании, а также выступила против плана предоставить Канберре технологии строительства атомных подводных лодок. По мнению Пхеньяна, эта сделка может спровоцировать гонку ядерных вооружений и нарушить баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет The Washington Post.

О заключении этого соглашения администрация Джо Байдена объявила в прошлую среду. Неожиданное решение Вашингтона поделиться с Австралией технологиями по строительству атомных подводных лодок быстро спровоцировало реакцию со стороны Китая — страны, интересы которой очевидно затрагиваются этим документом. Более того, AUKUS стал причиной дипломатического конфликта с Францией, так как этот пакт сорвал сделку, в рамках которой Австралия должна была закупить у Парижа 12 дизельных подводных лодок.

«Это крайне нежелательные и опасные действия, которые нарушат стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцируют цепную гонку ядерных вооружений», — заявил чиновник МИД КНДР.

«Вполне естественно, что соседние страны, включая Китай, осудили эти безответственные действия, направленные на подрыв мира, региональной стабильности и международной системы нераспространения ядерного оружия, а также призванные активизировать гонку вооружений», — добавил он.

С подобным заявлением Северная Корея выступила всего через несколько дней после проведения испытаний как баллистических, так и крылатой ракет дальнего радиуса действия, что привело к росту напряжённости в отношениях с Западом. При этом вскоре после этих стрельб Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету подводного базирования, что вызвало негативную реакцию Пхеньяна.

Комментируя новости о новом трёхстороннем пакте, неназванный северокорейский чиновник заявил, что США — это «главный виновник расшатывания международной системы нераспространения ядерного оружия», добавив, что «двурушничество» Вашингтона угрожает «миру и стабильности во всём мире».



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