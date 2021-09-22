Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения украинцев, удерживаемых российскими властями

Встреча проходила в постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

По словам Никифорова, президенты обсудили ряд вопросов, в том числе гуманитарную ситуацию в оккупированном Россией Крыму и то, “каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар”.

“Укринформ” отмечает, что речь шла, в частности, об арестованном оккупантами первом заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джелялове.

Среди экономических вопросов, которые обсуждали Зеленский и Эрдоган, была подготовка к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

“Кроме того, на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере”, – пишет агентство.

Контекст:

Зеленский прибыл с визитом в США 20 сентября. Глава государства выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН. В ее повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия.

“Красной нитью” участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Никифоров говорил, что Зеленский во время визита в США может передать Эрдогану список удерживаемых Россией крымских татар.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

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