 

На Донбассе снизилась интенсивность боевых действий – штаб ООС

22.09.2021, 7:18, Новости дня
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“21 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, четыре раза нарушив режим прекращения огня”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Каменка (из минометов калибра 120 мм), Шумы (из стрелкового оружия), Лебединское (из гранатометов различных систем) и Новолуганское (из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов).

“Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1460851957631340/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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