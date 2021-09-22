Полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину во Владивостоке

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22.09.2021, 7:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСотрудник Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщило дальневосточное транспортное управление МВД.

Как сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю, 13 сентября полицейский на служебном автомобиле не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемой «зебре». В результате он сбил 62-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. 

В отношении полицейского назначена служебная проверка. Если его вина подтвердится, «он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности». Открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщили в СК.

Дальневосточное транспортное управление МВД РФ уточнило, что полицейский, «управляя служебным автомобилем УАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком». Сообщается, что «жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает», передает РИА «Новости».

В августе сотрудник ГИБДД сбил девочку-подростка на северо-востоке Москвы. Школьница перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку.



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