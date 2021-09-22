 

Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

22.09.2021, 7:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия представляет для США основную военную угрозу, сообщил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, РФ на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – РФ является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал.

Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?»

Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал.

Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от РФ и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / В компании Motorola показали новую модель смартфона G60s

16.08 / В компании TSMC заявили о начале производства чипов по техпроцессу 3 нм в будущем году

08.08 / В Анапе тонущего мужчину спасли при помощи беспилотника

25.10 / Задержаны несколько десятков человек в белорусской Лиде на акции протеста

03.08 / Политолог: Врио главы Пензенской области продемонстрировал ключевые качества управленца «новой волны»

10.02 / Депутаты должны стимулировать развитие промышленности, а не лоббировать интересы аграрных олигархов – Гетманцев

06.08 / В Латвии задержали три группы иракских нелегалов из Беларуси

12.08 / В Федерации работодателей поддержали создание Нацкомисии по тарифам на транспорте и выступили за ее независимость

08.03 / France 24 – пока в Бразилии регистрируют рекордную смертность от коронавируса, Болсонару предлагает гражданам «прекратить ныть»

28.07 / Хомчак был уволен потому, что недостаточно эффективно исполнял поставленные Зеленским задачи – Подоляк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика