 

Лукашенко заявил о готовности обсуждать новую конституцию Белоруссии

22.09.2021, 6:50, Разное
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После скандальных президентских выборов, прошедших в Белоруссии летом 2020 года и приведших к массовым акциям протестов, президент Александр Лукашенко обещал гражданам изменить конституцию РБ. Долгое время никаких конкретных шагов для этого не предпринималось – глава государства ограничивался лишь расплывчатыми заявлениями.

Меж тем, 21 сентября стало известно, что Лукашенко готов обсуждать новую конституцию. Пресс-служба главы государства опубликовала в запись выступления главы государства. Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта основного закона страны.

Кроме того, белорусский лидер заявил о личном участии в работе конституционной комиссии. По его словам, она может начать обсуждение нового проекта основного закона уже через неделю, 28 сентября. Лукашенко подчеркнул, что приступит к обсуждению конституции сразу после выступления членов комиссии.

Отметим, что после окончательного одобрения проекта документа в Белоруссии должен пройти всенародный референдум о принятии конституции. Некоторые эксперты уверены, что Лукашенко хочет изменить систему власти и уйти с поста президента РБ. Существует мнение, что на этом настаивает Москва.

Так или иначе, активные шаги в этом вопросе предпринимают противники действующего режима. Оппоненты Лукашенко пишут для Белоруссии альтернативную конституцию, которую тоже хотят вынести на референдум.



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