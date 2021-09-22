 

Сенатор Климов рассказал о борьбе с американской агентурой: Доморощенные экстремисты

22.09.2021, 6:50, Разное
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С 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Государственной Думы. В Совете Федерации обратили внимание, что западные “союзники” активно пытались повилять на процесс волеизъявления народа, однако кампания по дискредитации выборов сошла на нет. Сенатор Андрей Климов рассказал о борьбе с американской агентурой.

На заседании временной комиссии член Совфеда подчеркнул, что планы западной агентуры удалось сорвать во многом благодаря “политической зрелости” российских граждан, которые вольны самостоятельно определять свое будущее. Он также отметил, что “заморские деструктивные планы” сошли на нет из-за своевременных законодательных мер и профессионализму органов власти.

В доказательство слов об американской агентуре сенатор процитировал сотрудника Госдепа США. Напомним, недавно Нед Прайс подверг критике российское законодательство в части борьбы с экстремизмом. По мнению чиновника, в нашей стране “ограничен политический плюрализм”.

Климов объяснил “ворчание” американского внешнеполитического ведомства желанием контролировать российские выборы через своих агентов. Сенатор назвал их доморощенными экстремистами. Он подчеркнул, что иностранные агенты занимаются в России подрывной работой.



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