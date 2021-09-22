Стало известно о создании рабочей группы по подготовке первого заседания новой Думы
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Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва.
«От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ – Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии «Справедливая РФ – За правду» – Валерий Гартунг; от ЛДПР – Василий Власов; от партии «Новые люди» – Владислав Даванков», – говорится на сайте Думы.
Отмечается, что «временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва».
В соответствии с думским регламентом «группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Государственной думы».
В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.
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