 

Стало известно о создании рабочей группы по подготовке первого заседания новой Думы

22.09.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва.

«От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ – Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии «Справедливая РФ – За правду» – Валерий Гартунг; от ЛДПР – Василий Власов; от партии «Новые люди» – Владислав Даванков», – говорится на сайте Думы.

Отмечается, что «временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва».

В соответствии с думским регламентом «группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Государственной думы».

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.03 / С космодрома Байконур запущен спутник для сбора орбитального мусора

12.08 / Намибия отвергла 10 млн евро от Германии за «раны» колонизации

31.07 / Депутат от партии Макрона о ПДЧ для Украины: Что останавливает Францию? Думаю, причин много

04.08 / Лукашенко предложил провести референдум по изменению конституции Белоруссии

26.11 / В партии “За майбутнє” заявили о срыве выборов председателя Киевского обласовета

04.04 / Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

06.06 / Газпром решил переехать в Санкт-Петербург

01.07 / “Милан” выкупил у “Андерлехта” права на Салемакерса

18.07 / В Красногорске военные хирурги провели уникальную операцию на сердце

02.04 / В Николаеве усиливают карантин: общественный транспорт будет работать несколько часов в день и по спецпропускам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика