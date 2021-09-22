Стало известно о создании рабочей группы по подготовке первого заседания новой Думы

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва.

«От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ – Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии «Справедливая РФ – За правду» – Валерий Гартунг; от ЛДПР – Василий Власов; от партии «Новые люди» – Владислав Даванков», – говорится на сайте Думы.

Отмечается, что «временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва».

В соответствии с думским регламентом «группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Государственной думы».

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.