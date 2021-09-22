Маринина и Донцова встретятся с читателями на Московской книжной ярмарке

В рамках Московской международной книжной ярмарки пройдут более 100 мероприятий. Это презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы. Также запланированы встречи читателей с известными российскими писателями.

«Более 200 издательств представят свои коллекции и новинки. У нас есть обширная программа: более 300 мероприятий на девяти площадках, которые пройдут в течение всех этих четырех дней, объемная деловая программа», – сообщил на посвященной открытию ярмарки пресс-конференции ее директор Андрей Гельмиза, передает ТАСС. Он отметил, что значимая часть программы ярмарки – это мероприятия для детей и родителей.

Говоря об обеспечении безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Гельмиза отметил, что будут приняты необходимые меры, а посетителей призвал заранее покупать билеты в электронном формате. «Мы разбили билеты на сеансы для того, чтобы избежать очередей на входе», – сказал он.

Организаторы были вынуждены перенести дату проведения ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. В этом году ММКЯ пройдет на новой площадке – в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (павильон № 5) на Краснопресненской набережной. Книги издательств будут представлены в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах. Книги будут продаваться по издательским ценам.

Деловая программа ярмарки обширная, участники обсудят онлайн-продажи в книжной ритейле, ситуацию в мировой книжной индустрии в новых реалиях, рынок аудиокниг, экосистемы книжных изданий, технологии самиздата. В рамках ярмарки подведут итоги нескольких премий, среди них – «Книга года» (в том числе впервые наградят и аудиопроекты), «Искусство книги».

Программа современной литературы ММКЯ предусматривает более 100 мероприятий: презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы, рассказала куратор программы Екатерина Кожанова. «Для посетителя это уникальный шанс получить массу впечатлений. Это и встречи с какими-то очень яркими авторами художественной литературы, но при этом значимую часть программы составляет литература нон-фикшн, поэтому можно попасть на мастер-классы известных бизнес-коучей, узнать что-то новое из современной психологии», – отметила она.

На ММКЯ пройдут встречи, в частности, с писателями Алексеем Ивановым, Юрием Поляковым, Александрой Марининой, Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой.

Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека, сообщил замдиректора библиотеки Денис Безносов. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели, среди них Игорь Жуков, Анна Гончарова, Наталья Волкова, Лада Кутузова. Пройдет презентация двух премий в области детской литературы.

На ярмарке представят свою продукцию около 40 музеев и издательств, выпускающих литературу по искусству, рассказала куратор проекта «Музейная линия» ММКЯ Екатерина Зворыкина.

Также пройдет форум «Книгабайт. Будущее книги». Держа в руках планшет, куратор форума Денис Давыдов отметил, что это бумага 21 века. «Эта бумага позволяет напечатать на ней не только буквы, но и видео, изображение, музыку, звук. То есть у современного автора руки развязаны. Ему нужно несколько сервисов и один гаджет, чтобы сформировать свое высказывание», – сообщил куратор. В этом году, по его словам, акцент на форуме сделан на людей из смежных креативных индустрий, в частности пройдет мероприятие «Видеоигры – будущее литературы?»