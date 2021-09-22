 

Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане

22.09.2021, 6:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУтверждения о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присутствует в Афганистане, являются пропагандой, сообщил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

По словам Муджахида, талибы «не видят в Афганистане никого, кто принадлежал бы к «Аль-Каиде»*. Муджахид напомнил, что новые власти Афганистана «взяли на себя обязательства перед Соединенными Штатами в этом отношении». «Мы никому не позволим угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.

Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы*. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»*. По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.



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