Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане

Утверждения о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присутствует в Афганистане, являются пропагандой, сообщил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

По словам Муджахида, талибы «не видят в Афганистане никого, кто принадлежал бы к «Аль-Каиде»*. Муджахид напомнил, что новые власти Афганистана «взяли на себя обязательства перед Соединенными Штатами в этом отношении». «Мы никому не позволим угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.

Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы*. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»*. По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.