Мнение: Обычный герой

Лейтенант ДПС Константин Калинин с риском для жизни обезвредивший утырка расстрелявшего людей в университете Перми будет представлен к государственной награде. Вполне заслуженно. Не побоялся и пошел с пистолетом на убийцу с дробовиком.

«В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь» (с) из официального сообщения МВД

Фактически, если бы не Калинин, то жертв в университете могло быть больше.

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