Мнение: О новом и убойном «хайли-лайкли»: Путину конец?

Случилось страшное… ©

И вот теперь российскому президенту Владимиру Путину, людям из его ближайшего окружения и прочим соучастникам, как деанонимизированным, так и анонимным, точно не отвертеться! Суровая длань правосудия вот-вот опустится на его плечо, а там и до карающего меча недалеко.

Хайли-лайкли, стопудово.

Британская полиция теперь уже официально заявила о причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году ещё одного россиянина. В соучастии в этом преступлении британцы подозревают Дениса Сергеева, скрывавшегося под псевдонимом Сергей Федотов. Скотланд-Ярд называет его сотрудником российской военной разведки. Ему заочно предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении и применении химического оружия. Также выписан и международный ордер на арест.

Улики и доказательства?

Извольте.

В сообщении полиции отмечается, что Сергей Федотов прибыл в Лондон 2 марта 2018 года и покинул столицу Британии 4 марта. Полиция опубликовала фотографию подозреваемого и просит всех, кто его тогда видел, сообщить об этом правоохранительным органам. В Скотланд-Ярде заявили, что ордер на арест «Федотова» уже выдан, а в ближайшее время будет направлено уведомление в Интерпол.

В свою очередь Королевская прокурорская служба Британии (Crown Prosecution Service, CPS) заявила, что тесно сотрудничает с полицией, предварительно рассмотрела представленные доказательства вины Дениса Сергеева или Сергея Федотова и сочла их достаточными для предъявления обвинений, а вынесение обвинительного приговора на их основании «реалистичным». Хайли-лайкли, клянёмся мамой прокурора!

Собственно, Скотланд-Ярд распечатал консервы.

О том, что помимо «Петрова» и «Боширова» в туманном деле с мутным отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был третий участник, журналисты говорили ещё в 2019 году. Тогда расследователи из команды Bellingcat деанонимизировали некоего Дениса Вячеславовича Сергеева, якобы генерал-майора ГРУ. Помнится, ранее «офицеров ГРУ» Александра Мишкина и Анатолия Чепигу те же коты наделили воинскими званиями полковников. Теперь, как оказалось, их деятельность непосредственно на месте курировал разведчик в генеральском звании. Который останавливался не в том отеле, где жили два других подозреваемых британцами россиянина, но несколько раз встречался с ними в Лондоне – некоторые из этих рандеву происходили на открытом воздухе, а некоторые в помещении. Причём никаких следов «Новичка» в его гостинице не обнаружено, что, наверное, особенно подозрительно с точки зрения британских властей.

Впрочем, два года назад утверждалось, что Денис Сергеев в Солсбери даже не ездил, а всё время провёл в английской столице. В последний момент он взял билет на самолёт Лондон – Москва и улетел из Британии 4 марта в 13:45. А по другим данным, он так и не появился на борту, а вместо этого, используя пока не установленный вид транспорта, добрался до Рима, где в 15:30 того же дня сел на рейс в Москву. Возможно, эти и другие разночтения, коих при внимательном чтении материалов журналистов и котов обнаруживается немало, не позволили британским официальным лицам тогда выступить с обвинениями.

Теперь же – выступили. Что изменилось с тех пор.

Вот последние #новости. 15 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл серьёзные перестановки в своём кабинете, поменяв ряд ключевых министров. В отставку или на другие должности были отправлены несколько членов кабинета, действия которых последнее время активно критиковались. Днём позже начал разгораться военно-дипломатический скандал из-за того, что США при поддержке Соединённого Королевства увели из-под носа у Франции многомиллиардный контракт по строительству подлодок для австралийского ВМФ. Наконец, глава МВД Прити Пател, которой многие обозреватели прочили отставку, сохранила за собой пост министра, удержалась буквально на волоске и теперь вынуждена доказывать эффективность.

Сверх того, подданные Её Величества недовольны правительством в целом – как из-за «коронакризиса», так и по причине провала в Афганистане, в частности плохой эвакуацией британских военных из страны. Социологические замеры показывают, что поддержка правительства консерваторов упала до самого низкого уровня с 2019 года. Более того, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, то консерваторы получили бы 33% голосов избирателей, тогда как лейбористы – 35%.

Но это всё, разумеется, случайно так совпало. И британские правоохранители решили извлечь «консервы» по делу Скрипалей вне всякой связи с политикой. Хайли-лайкли?

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