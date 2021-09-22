 

Томский кандидат от ЛДПР на выборах в Госдуму обошел единоросса

22.09.2021, 5:18, Разное
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…после подсчета голосов россиян из Лондона и Парижа.

Кандидат в депутаты Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) по округу №181 в Томской области смог обойти соперника от «Единой России» Илью Леонтьева после подсчета голосов россиян, которые живут в Лондоне и Париже. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В Париже за Диденко проголосовали 575 человек, за Леонтьева — 165. В Лондоне кандидат от ЛДПР получил 1023 голоса, единоросс — 95. В общей сложности после обработки 100% протоколов Диденко получил 22,33% голосов, Леонтьев — 21,91%. То, что на исход голосования повлияли голоса живущих за рубежом россиян, агентству «Томск» подтвердила представитель регионального избиркома.

К округу №181, по которому балотировался Диденко, относятся десять участков за пределами России. Они находится в Великобритании, Франции и Литве.

Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. По итогам обработки 100% протоколов ЦИК сказал о 49,82% голосов, отданных «Единой России», 18,93% — у КПРФ, 7,55% — у ЛДПР, 7,46% — у «Справедливой России» и 5,32% — у «Новых людей».

Источник: Новая газета



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