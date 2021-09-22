Посол объяснил отношение в Нидерландах к нападкам на Россию из-за цен на газ

В Нидерландах на официальном уровне никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ, сообщил посол РФ Александр Шульгин.

Шульгин сообщил, что в Нидерландах Россию «рассматривают в качестве надежного поставщика газа», российская сторона «не давала усомниться в обратном, всегда скрупулезно и аккуратно выполняла обязательства». На «официальном уровне никто Россию не обвиняет в сложившейся ситуации», сказал он, но местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы РФ причастна к манипуляциям вокруг цены на газ».

ПХГ в Нидерландах заполнены на 50%. По словам посла, «к такому показателю Голландия обычно подходила весной, то есть после окончания отопительного сезона, <…> поэтому ситуация, конечно, достаточно напряженная», но «панических настроений не наблюдается, все в таком обычном, нормальном режиме», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Как отметил Шульгин, местные аналитики связывают высокую цену на газ с холодной зимой и весной прошлого года, сворачиванием деятельности на Гронингенском месторождении и переходом на различные альтернативные источники энергии. Бизнес не видит ничего тревожного в сложившейся ситуации с газом. Страна «интегрирована в единый энергетический рынок европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа», сказал посол.

Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.