 

В Apple создают алгоритм для определения депрессии

22.09.2021, 5:10, Новости дня
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Как сообщили в компании Apple, их специалисты активно работают над созданием новой технологии, которая поможет распознавать признаки появления депрессии, а также нарушения когнитивных способностей.

Речь идет о специальном алгоритме, который будет работать в смартфонах, выпущенных под брендом американского производителя.

В принципе, здесь нет ничего фантастического. Современные смартфоны – достаточно мощные устройства, чтобы собирать и анализировать необходимый массив информации. С другой стороны. Мобильный телефон – это именно та вещь, которую мы чаще других держим в руках, доверяя ей как личную информацию, так и возможность оценить наше психологическое состояние, например, по скорости набора текста в сообщениях.



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