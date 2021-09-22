 

6 октября Nokia представит новые смартфоны и планшет

22.09.2021, 5:10, Новости дня
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Как сообщают источники, на ближайшей презентации, которая должна состояться 6 октября, компания Nokia намерена впервые за последние годы представить публике новую модель планшета Т20. Такие гаджеты данный производитель не обновлял с 2014 года.

Эксперты полагают, что возвращение на рынок Nokia ознаменует относительно недорогой версией планшета. Ведь фанатов бренда за долгие годы перерыва в работе в данном сегменте компания уже растеряла. А потому придется начинать все сначала, двигаясь снизу вверх.

Кроме того, во время мероприятия должны представить новые модели смартфонов G50 5G, G300 и X100. Не исключено, что в сегменте топовых смартфонов анонсируют выпуск прямого последователя Nokia 9 PureView.



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