CNN – в ООН Байден объявил о возвращении Америки и нежелании развязывать новую холодную войну

В ходе первого обращения к Генассамблее ООН в качестве президента США Джо Байден заявил, что Америка вернулась и готова сотрудничать со всеми, кто разделяет ценности страны, пишет CNN. Кроме того, американский лидер заявил, что не намерен развязывать новую холодную войну, несмотря на продолжающуюся конкуренцию с рядом стран. Как отмечает CNN, речь шла о конкуренции с Китаем и Россией.

Только что мы слышали выступление президента США. И его главным посланием было: мы вернулись за стол переговоров, мы готовы поддерживать наших союзников и работать с ними, и, по сути, мы готовы работать со всеми, кто разделяет наши ценности и нашу цель. Однако это происходит в разгар серьёзного дипломатического конфликта со старейшим союзником страны.

ДЖЕРЕМИ ДАЙМОНД, корреспондент CNN: Да, несомненно, главный принцип президента Байдена по восстановлению этих союзов после того, как множество из них были подорваны за четыре года нахождения Трампа у власти, намного сложнее воплотить в жизнь после того, что мы увидели между США и Францией. Президент Байден предложил президенту Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры. Однако нам всё ещё предстоит увидеть, как проходит этот телефонный разговор.

Тем не менее послание, которое мы слышали от президента Байдена, было сосредоточено на том, чтобы перевернуть страницу последних двух десятилетий войны, прежде всего в Афганистане, но также, конечно, и в Ираке, где всё ещё остаются некоторые американские военные, охраняющие военные базы. Но он говорил о том, чтобы перевернуть страницы этих двух десятилетий и начать эру того, что он назвал «интенсивной дипломатией». И это, безусловно, будет дипломатия во главе с США.

Кроме того, речь шла о сотрудничестве с многосторонними институтами и Байден подчеркнул важность международного сотрудничества перед лицом всё более острых глобальных вызовов: от пандемии коронавируса до изменений климата, а также вопросов торговли и кибербезопасности. Так что президент подчеркнул важность того, чтобы весь мир работал сообща. Как вы уже сказали, Хала, он заявил, что США намерены работать с любой страной, которая намерена придерживаться правил.

И пока Байден говорил о продолжающейся конкуренции с такими странами, как Китай и Россия, хотя он и не назвал их, мы также увидели, что президент пытается провести очевидные различия, заявляя, что не стремится к новой холодной войне. Президент пытался провести это различие, даже учитывая, что пообещал, как он это назвал, «острую конкуренцию».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года.