Мнение: Шугалей 3

Посмотрел отечественный фильм "Шугалей 3".

Теперь можно смело говорить, что это теперь целая "кино-вселенная", куда входят 3 фильма про Шугалея, "Солнцепек" и "Турист", которые связаны общими персонажами.

Например, в "Шугалей 3" можно встретить "туристов" из ЦАР и бывшего командира ополчения из "Солнцепека". Мурз как-то писал на эту тему, что вот реалистично было бы, если бы командира ополчения свои обнулили, потому что так бывало на Донбассе в тот период (см. например историю Беднова). Но с другой стороны, многих из тех, кто воевал на Донбассе, ждала иная судьба в жарких странах (бойцов из батальона "Викинг", например). И в этом плане фильм вполне правдив, что не отменяет и обратного, когда можно было получить термобаром от своих в автобус или погибнуть в войне за луганский уголек.

Но вернемся к фильму. Это конечно же чистая военно-политическая конъюнктура, вроде той, которую окучивали создатели американской "Родины". Можно констатировать, что у нас восприняли эту концепцию и теперь снимают примерно тоже самое, только уже с нашей колокольни.

Если первые два фильма про Шугалея, на который давал деньги Пригожин, были направлены на поддержку борьбы за его освобождение, которое все же состоялось, то 3-й фильм уже скорее вольная фантазия по дальнейшей героизации Шугалея, с чем в фильме получился явный перебор, Шугалей, безусловно героический в реале мужик, в фильме разве что по воде не ходит и не превращает воду в вино. Понятно стремление авторов показать, насколько у него крутой внутренний стержень, но здесь они явно перегнули палку, что на пользу фильма не пошло.

Сам фильм, если абстрагироваться от самого Шугалея, в общих чертах стремится ввести зрителя в курс дела происходящего в Африке. В фильме затрагиваются актуальные вопросы происходящего в Ливии, Чаде, Судане, ЦАР, где действуют российские ЧВК и различные иностранные разведки и наемники.

Содержание фильма очень сильно пересекается с актуальными новостями из этих стран. Тем, кто следит за этим, будет довольно интересно наблюдать, как это показывают в кино. Тем же кто не следит, это будет менее интересно, хотя авторы и стремились сделать этот вопрос занимательным.

С посылами все как обычно – наши хорошие, американцы, французы и ИГИЛ плохие. Наши за стабильность, оппоненты – за поддержку терроризма и хаос.

Все в духе Холодной войны. У них снимают какие мы плохие, у нас теперь будут снимать, какие плохие они. Фильмы из вселенной "Шугалея" тут с определенной точки зрения восполняют пробел, так как у нас значительная часть кино опять же направлено на то, чтобы показать, какие мы плохие.

Конъюнктура? Конъюнктура. Хорошая ли? В данном случае такая себе. На мой взгляд из всех 5 фильмов этой "вселенной", "Шугалей 3" самый слабый, хотя и в нем есть ряд интересных моментов.

Прямолинейно, но доходчиво показано, зачем США используют ИГИЛ и какой писец происходят в Ливии после наступления "демократии".Еще улыбнула заставка фильма с медведем, а также забавная рекурсия, когда актер играющий настоящего Шугалея смотрит на плакат с фильмом про Шугалея в фильме про Шугалея. Да, в фильме про Шугалея снимают фильмы про Шугалея.

Боевые сцены традиционно средненькие или просто слабые. Если планируется развивать эту вселенную, то надо поднимать технический уровень, увеличивать вложения в техническую часть и приглашать постановщиков боевых сцен.

Ну а так, боевичок на один раз, который выезжает на африканском политической актуале и личности самого Шугалея.

Концовка фильма открытая, герои фильмов "Турист", "Солнцепк" и "Шугалей" собираются отправиться в Мали, где недавно местные военные свергли про-французского президента, а теперь местная военная хунта хочет заключить контракт с российской ЧВК.

Так что продолжение возможно и будет. В качестве ответвления, можно было бы предположить съемки фильма о похождении ЧВКшников в Сирии (штурм Пальмиры, бои под Акербатом, зачистка Дейр-эз-Зора и т.п.), среди которых могли бы быть и герои фильма "Солнцепек" во главе с Кравченко.

Или например бои с боевиками ИГИЛ в Мозамбике. В общем, с учетом происходящего, таких фильмов можно на самом деле довольного много снять. Той же "Родины" про "борьбу с терроризмом" и "злыми русскими", американцы вообще 8 сезонов отсняли.

Ну и еще можно константировать, что в России, где официально ЧВК не существует (так как лоббируемый МИД РФ закон о ЧВК не был принят из-за позиции ФСБ), сняли уже как минимум 3 фильма, где эти самые ЧВК или "туристы" присутствуют.

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