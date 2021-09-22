Мнение: О быстром переобувании Навального

Что ни говори, а «никому не нужный блогер» Алексей navalny Навальный – настоящий политик. Даже в своей ИК №2 в Покрове. Причём политик действительно федерального, национального масштаба. Такие прямо на вес золота.

Потому что исключительно такие политики умеют так ловко переобуваться – на ходу, на лету, в прыжке…

Со своей странички в Инстаграм политзек Алексей Навальный обратился к тем, кого он призывал голосовать «по-умному». То есть, отключив мозг, честь и совесть, за КПРФ.

Нет, наверное, среди его паствы были и те, кто бросил свой бюллетень за коммунистов искренне, с пониманием, что выбирает из двух сортах г***на в любом случае. Просто, чтобы не за самое вонючее. Но большинство, делая этот мучительный выбор, зажимало нос. В наивной надежде что-то там показать, кому-то доказать или хотя бы сложить фигу в кармане.

Теперь они чувствуют себя обманутыми. Власти ловко перевернули стол и даже не смешали все карты, а заявили, что… игра была в домино. УГ обернулось пшиком, добавив аргумент сторонникам бойкота: «Ну что, сынку, помогли тебе твои умные кандидаты»?

И вот на этих мизерах Алексей Навальный продемонстрировал настоящий покерфейс. Ей-ей, он заслуживает цитаты от начала и до конца.

Об итогах выборов

Долго подбирал слова, чтобы написать все честно.

Технически мы видим огромный успех “Умного голосования”. А в Москве и Питере так вообще триумф. Посмотрите графики с результатами по Москве с фальшивым электронным голосованием и без него. Но, по-честному, общий результат “победой” не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом.

В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров “Единая Россия” снова получает большинство в Думе. У нас с вами классическая ситуация матча и табло с объявлениями результата. Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка – побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее.

А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу.

Вот что хочу сказать. Победа на выборах в России состоит из 3 частей:

1. Получить больше голосов избирателей.

2. Выставить наблюдателей и поймать за руку тех, кто захочет украсть голоса (а захотят обязательно)

3. Если голоса все же украдены, то выйти на улицы и вернуть их. Защитить свое право на честные выборы.

Мы в разные годы с разной степенью активности делали пункты 2 и 3. И огромной проблемой был пункт 1. И ела нас и мучила тяжелая мысль: ну да, они подделали, а мы наблюдаем-митингуем-протестуем. Но в общем-то они и без подделки больше нашего набрали.

Так вот: больше нет. На табло горит поддельный результат. Наших наблюдателей выволокли с участков.

Запугивание и репрессии лишили многих воли, и люди просто боятся выходить на улицы. Но мысли “у них все равно больше” уже нет.

Это главный результат.

“Мы большинство”, “мы здесь власть” с 19 сентября не лозунги, а результат голосования.

Я даже не буду писать традиционного “не унывайте и не опускайте руки”. Ну, поунывайте немножко, а потом вспомните, что страна у нас одна, где бы мы ни жили географически. И борьба за нее – это не спринт, а долгий тяжелый марафон. И порадуйтесь от того, что добегать первыми мы уже научились.

Когда сможем сделать все три пункта сразу – зависит только от нас. Работать надо. Например, прямо сейчас объяснять всем очень терпеливо и аргументированно, что выборы подделаны, УмГ победило и прекрасно работает. Что за партию Путина, захватившую власть, проголосовало не больше 15% от всех избирателей и 30% от тех, кто пришел на выборы.

Будем работать. А пока огромное спасибо тем кандидатам, кто бился и бьется. Всем наблюдателям. Моим друзьям и коллегам из ФБК и системы штабов, поднявшим “Умное голосование” несмотря на все. Отдельное спасибо и респект лидерам процесса: Леониду Волкову, Марии Певчих и Ивану Жданову.

А всем вам, кто участвовал и будет участвовать в “Умном голосовании” – огромной сложной битве за лучшее будущее России – не просто спасибо, а ❤️.

Вы победили на этих выборах, что бы там ни было написано на табло 😉

Ну, красиво, ведь, да?

Вас опять нагибали, грубо и цинично? Не беда, это они от бессилия, от страха, от глупости. Они – тупые, а мы – умные. Поэтому мы не пойдём протестовать из-за украденных голосов и прочих шалостей (боимся, да, но это не важно). Утешим себя мантрой «мы здесь власть» и будем жить дальше. Под властью тех, кого мы победили…

И нельзя не заметить, что как раз такой результат полностью устраивает АП РФ. Недовольные выплеснули свой пар в свисток – и разошлись по домам тихо обтекать.

Как и в 2011-2012 гг. #протест благополучно слит…

Даже ещё проще и быстрее, чем раньше. Технологичнее.

Это и есть главный результат УГ, да?

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