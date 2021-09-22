 

Китай обещал не стремиться к гегемонии

22.09.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКитай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны, сообщил китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей.

«Мы в прошлом не вторгались и не притесняли других, и не будем этого делать сейчас или в будущем, также мы не будем стремиться к гегемонии», – сказал Си Цзиньпин, выступая в формате видеообращения. Он заявил, что «демократия – это не монополия какой-то одной страны, а право всех стран». По его словам, «военное вмешательство извне и так называемые демократические преобразования ведут к катастрофическим последствиям», передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин призвал отказаться от «игры с нулевой суммой» в международных отношениях. Как сообщил китайский лидер, успех одной страны вовсе не означает обязательную неудачу другой. Он подчеркнул, что нужно «придерживаться диалога, а не конфронтации, толерантности, а не эксклюзивности, создавать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве».

Председатель КНР заявил, что его страна «всеми силами будет стремиться к 2030 году достичь пика выбросов, а к 2060 – углеродной нейтральности, это требует больших усилий». Китай собирается поддерживать развитие «зеленой» и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах и не будет больше заниматься за границей новыми проектами, связанными с угольной электроэнергетикой.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.



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