Президент Сальвадора назвал себя «самым крутым диктатором в мире»

Президент Сальвадора Найиб Букеле изменил свой статус в Twitter, назвав себя «самым крутым диктатором во всемирном мире».

Следует отметить, что в понедельник Букеле сменил статус на «диктатора Сальвадора». Возможно, изменение вызвано тем, что противники Букеле сопровождают сообщения в Twitter хэштегом #БукелеДиктатор, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в Сан-Сальвадоре прошли оппозиционные митинги. В сентябре проходили акции против легализации криптовалюты. Напомним, 40-летний президент сделал биткоин официальной национальной валютой Сальвадора. Судя по всему, власти Сальвадора надеются стать новым офшорным раем для всего мира.