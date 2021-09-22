 

Президент Сальвадора назвал себя «самым крутым диктатором в мире»

22.09.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Сальвадора Найиб Букеле изменил свой статус в Twitter, назвав себя «самым крутым диктатором во всемирном мире».

Следует отметить, что в понедельник Букеле сменил статус на «диктатора Сальвадора». Возможно, изменение вызвано тем, что противники Букеле сопровождают сообщения в Twitter хэштегом #БукелеДиктатор, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в Сан-Сальвадоре прошли оппозиционные митинги. В сентябре проходили акции против легализации криптовалюты. Напомним, 40-летний президент сделал биткоин официальной национальной валютой Сальвадора. Судя по всему, власти Сальвадора надеются стать новым офшорным раем для всего мира.



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