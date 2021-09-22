 

Мнение: Вирусы и бомбы – мировые фейковые страхи

22.09.2021, 4:18, Разное
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Возвращался сегодня из Барнаула в Москву, опять «Уральскими авиалиниями» (а что делать – взяли билеты сразу туда-обратно). Стоит ли говорить, что рейс опять задержали, и даже еще больше? Из Москвы – на полтора часа, в Москву – на все 2 с половиной. Задержку в Москве объяснили тем, что «ждали транзитных пассажиров», задержку в Барнауле объяснили еще проще – самолет, дескать, из Москвы слишком поздно прилетел. Что ж, ситуация мне знакомая еще по совку – когда я проводником работал в стройотряде, наши поезда, бывало, опаздывали на сутки и больше, и в результате несчастные пассажиры, приехавшие просто на вокзал уехать куда-нибудь Москва-Ейск, ждали по 10-12 часов, пока поезд на этот Ейск еще из этого Ейска приедет!

Приятно, что в России все повторяется и ничего не меняется, правда, теперь уже с самолетами.

Но я не об этом. Заметил, во-первых, новый подъём коронавирусной риторики – и это неприятно поразило; я уже на тихом Алтае стал как-то забывать об этом идиотизме, и вот нате – только садишься на московский рейс, тебе сразу грубо напоминают о том, что мир сошел с ума: стюардессы ходят вдоль рядов (а самолет, огромный аэробус, опять набит людьми буквально как сельдями в бочке – ни одного свободного места!) и требовательно покрикивают, чтобы все надели маски, а главное – чтоб и не снимали их до конца полета!

Бред, как обычно, в квадрате, причем про это пишут уже полтора года как: поскольку воздух в салоне летящего самолета весь полет один и тот же, а людей набито как сельдей – все равно, сколько б ни было «ковидных», они за 4 часа надышат и наполнят всю внутреннюю атмосферу своей «вирусной нагрузкой», распределив ее на всех, поэтому от масок не будет толка в самолете, ДАЖЕ если бы от них был какой-нибудь толк в других местах…

Я, естественно, летел без маски, как и львиная доля всех пассажиров – но зачем вообще о них талдычат? Почему никак не угомонятся?

Воздух спертый, духота, весь полет дышать нечем, теснота страшная, лететь 4 часа с лишним, плюс еще большую часть полета по очереди орут и плачут младенцы и просто детишки – вот только маски в этом дурдоме и не хватало для счастья! Правда, сделал неожиданное открытие – вдруг понял, как найти подсказку насчет того, какой было задумано расстояние между креслами в салоне! А то ведь я, скажем, человек крупный, рост 186 см – я в эконом-классе просто не умещаюсь: как пелось в мультике про бременских музыкантов, «Не могу я спать у стенки, упираются коленки!» Вот и у меня – коленки упираются просто со страшной силой.

Но неужели такая теснота так и была задумана?! Поломал голову над этим вопросом, и вдруг понял, что ответ у меня перед носом: иллюминаторы! Заметил, передо мной четыре ряда пассажирских сидений размещаются вдоль всего лишь трех иллюминаторов. Вон оно что…! А я и не знал. Очевидно, что конструктивно иллюминаторы как раз и должны бы приходиться на один ряд – а не так как я, урвавший место «у окошка» но обнаруживший, что сижу, скрючившись, и упираюсь взглядом точно в стенку между двумя иллюминаторами!

Но хуже всего меня взбесили на этот раз «антитеррористические» мероприятия – которые тоже проводили с какой-то звериной серьезностью: везде эти «рамки», начиная со входа в аэровокзал, чумодан постоянно просвечивают, заставили не только снять «верхнюю одежду» на посадке, но и вытащить ремень из брюк…

Я раньше всю эту «борьбу с террором» воспринимал стоически и даже с юмором – но уже после приземления, когда заставили в энный раз «просвечивать багаж», вдруг понял, что не выдерживаю двойной нагрузки идиотизма: ковидные штучки санитаров – переношу, привык, с антитеррором – тоже свыкся за последние 15 лет; но когда всем этим тебе парят мозги одновременно… Хочется вскричать – друзья, ХВАТИТ! Или одно, или другое.

Это реальный сюр – когда видишь своими глазами: они раскручивают до истерию свою «пандемию», но тему «кругом не только вирусы, но и бомбы!» тоже отнюдь не собираются оставлять. Хотят, видимо, все население планеты сделать как минимум заиками.

Грустно это, девушки.

Источник: Размышления вольного социолога



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