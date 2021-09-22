Опубликованы характеристики смартфона Realme Narzo 50A

Представители компании Realme подтвердили, что официальная презентация новой модели смартфона Narzo 50A состоится 24 сентября. За несколько дней до этого важного мероприятия разработчик также решил раскрыть некоторые характеристики устройства.

Одной из главных особенностей станет аккумуляторная батарея, емкость которой на этот раз составит целых 6000 мАч. Немного увеличится вес, зато большим станет и время автономной работы. Мощность зарядки – 18 Вт.

В центре конструкции платформа MediaTek Helio G85. Процессор обеспечивает тактовую чистоту 2 ГГц. Размер диагонали дисплея составит 6,5 дюйма. А датчик главной камеры позволит снимать с разрешением 50 Мп. Возможности селфи-камеры ограничены показателей 8 Мп.