Компания HP выпускает новый вогнутый монитор по цене 530 долларов

В компании HP объявили о расширении ассортимента качественных мониторов за счет новой модели M34d с вогнутым экраном, размер диагонали у которого составляет 34 дюйма при соотношении ширины и высоты 21 к 9.

По словам разработчиков, матрица VA обеспечивает разрешение изображения 3440 на 1440 пикселей. Яркость картинки может достигать 250 кд/кв. м, а контрастность – 3500 к 1.

Цветовая палитра sRGB охвачена на 99%. При запуске игр задержка составляет 5 мс. А частота смены кадров в картинке – 100 Гц. Также в мониторе имеются два стереодинамика мощностью по 3 Вт. По оценкам специалистов, длительное сидение перед таким монитором не приведет к усталости глаз. Наконец, производитель озвучил базовую цену. Она составит 530 американских долларов.