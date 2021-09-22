Стоит копейки, а эффект как после кипячения: как отбелить белье без отбеливателя

С помощью простого средства, которое делают за копейки и своими руками, можно освежить старую одежду из деликатных тканей, удалить пятна с одежды и восстановить выстиранные полотенца даже без отбеливателя. От кипячения можно полностью теперь отказаться. С такой неразрешимой задачей легко справиться с помощью самодельного бюджетного средства для стирки. Вы сами убедитесь, что результат просто отличный.

Как сделать самодельное моющее средство

Чудо-очиститель готовить не сложно. Вам понадобятся такие ингредиенты:

чистая вода;твердое или жидкое хозяйственное мыло;пищевая сода;нашатырный спирт.

На 5 литров горячей воды (температура не ниже 80 °C) добавьте 3 ст. л. измельченного или жидкого хоз. мыла. Хорошо растворите его в воде и только потом добавьте туда же 2 ст. л. соды. После того как сода растворится, добавьте 2-3 ст. л. нашатыря.

Если на одежде нет стойких пятен, можно ограничиться 2 столовыми ложками нашатырного спирта. В таз с мыльным раствором окуните одежду, затем накройте крышкой и оставьте ее “отдохнуть” до полного остывания воды.

Через 3-4 часа достаньте вещи из мыльного раствора и отправьте в стиральную машину. Стирайте одежду как обычно с добавлением порошка. Обязательно хорошо прополощите белье в чистой воде несколько раз.