Скованные одной сетью

В США критикуют решения Google и Apple заблокировать доступ к контенту, связанному с соратниками Алексея Навального и программой «Умное голосование».

После того как два технологических гиганта (в США для них придумали термин Big Tech) в пятницу удалили из своих магазинов приложения для смартфонов, связанные с «Умным голосованием», Google на выходных пошел дальше, выполнив правительственный запрос на блокировку видео на YouTube и файлов Google Docs, которые команда Навального также использовала для координации голосования по 225 избирательным округам. Apple также отключила функцию Private Relay в России. Она скрывала IP-адрес пользователя и данные о просмотренных страницах, обеспечивая защиту от государственного наблюдения в интернете, и изначально была недоступна в некоторых других странах, включая Китай, Беларусь, Колумбию и Саудовскую Аравию, но существовала в РФ вплоть до пятницы.

Фото: EPA

«Ответка» Америке

Американские СМИ освещали историю вызова в комитет по защите государственного суверенитета Совета Федерации представителей Google и Apple, а также приглашение американского посла Джона Салливана в МИД РФ, где ему объявили, что «американские цифровые гиганты» нарушили российский закон «в контексте подготовки и проведения выборов». Судебные приставы посетили офисы Google.

Получилась «ответочка» за обвинения РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016-м, приведшие к победе Трампа. Правда, для тех, кто мало-мальски знаком с документами комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, где перечисляются конкретные фамилии и конкретные действия российских хакеров, связанных с разведкой, и офицеров, участвовавших в «активных мероприятиях» по подрыву американских выборов, понятно, что взломы серверов Демпартии, организация массовых фейковых сообщений в местных соцсетях, попытки взлома баз данных избирательных комиссий нельзя сравнивать с публикацией списков официальных, но оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы. Теперь в «Останкино» негодуют: американцы вмешиваются в наши выборы, а все те, кто хотят в РФ политической альтернативы, — враги, пятая колонна на содержании Запада.

Уступка компаний Google и Apple в Кремле была встречена с нескрываемым торжеством. Как пишет «Вашингтон пост», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «высоко оценил» решение об удалении приложения («Умное голосование»). «Они выполнили законные требования, — сказал Песков журналистам в Москве. — Это приложение запрещено на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующие уведомления, и, похоже, они приняли решение в соответствии с буквой и духом закона». Песков назвал «Умное голосование» «очередной попыткой провокаций, вредных для избирателей».

Человек, осведомленный о ситуации, который говорил с «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» на условиях анонимности «из-за страха рассердить российское правительство», заявил, что

Google получала прямые угрозы не просто новых штрафов, но и уголовного преследования в адрес конкретных сотрудников (в РФ их более 100).

Как отмечают здешние СМИ, это новый уровень давления на американские технологические компании.

Белый дом по этому случаю промолчал. В конце концов, частные компании Big Tech не его прерогатива и вотчина. Впрочем, на ближайших брифингах в Белом доме и Государственном департаменте вопрос о действиях американских компаний в общем контексте результатов российских выборов ожидаемо прозвучит. Здешние политики, СМИ и, естественно, правозащитные организации выступили с осуждением американских интернет-гигантов, одновременно отмечая, что этот случай является довольно типичным для них проявлением уступок авторитарным или диктаторским режимам ради интересов бизнеса. Вспоминаем высказывание, которое приписывают Карлу Марксу, а он лишь цитировал английского профсоюзного деятеля Томаса Дж. Даннинга: «При 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал даже под страхом виселицы». Как отмечает американская пресса, Google и Apple не сообщают, сколько доходов они получают в России.

Крис Мёрфи. Фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Крис Мёрфи, сенатор-демократ из Коннектикута, член комитета по международным отношениям, выступил с заявлением, в котором отмечает: «Решение Apple и Google уступить кампании давления Путина вызывает глубокую тревогу и является ударом для тех, кто в РФ борется за более свободное и открытое будущее. Но это также напоминание о глубокой неуверенности Путина в авторитарном режиме, из-за которой он арестовал своего самого известного критика и объявил Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской группировкой». И далее: «В течение нескольких месяцев российское правительство угрожало сотрудникам Apple и Google, работавшим в этой стране, и, к сожалению, похоже, что их кампания запугивания сработала. Это поднимает реальные вопросы о том, следует ли Apple, Google и другим технологическим компаниям США продолжать свое присутствие в России, если это даст властям рычаги воздействия, чтобы заставить эти компании ограничить права на высказывание».

«Компании находятся в действительно трудном положении, но они сами поставили себя в такое положение», — подчеркнул Дэвид Кэй, бывший сотрудник ООН, ответственный за расследование случаев нарушений свободы слова: «Они де-факто осуществляют репрессии российских властей. Независимо от того, обоснованно или нет, это соучастие, и компании должны это объяснить».

История уступок

«Google, Apple и другие крупные технологические компании больше не являются просто технологическими стартапами, они превратились в инфраструктурные компании, которые влияют на людей повсюду», — отмечает Таня Локот, профессор Дублинского университета. «Они еще это не поняли и по-прежнему не хотят принимать на себя ответственность за то, что происходит с миллионами, если не с миллиардами людей по всему миру».

В октябре 2019 года Apple внесла ряд изменений в свое программное обеспечение в Гонконге, чтобы привести его в соответствие с требованиями китайского правительства, которое подавляло протесты борцов за демократию. Был удален флаг Тайваня, который Китай не признает, из смайликов, предлагаемых на клавиатуре. Был блокирован сайт издания Quartz, на котором подробно освещались протесты. Затем было удалено приложение HKmap.live, которое гонконгские протестующие использовали, чтобы скрываться от полицейских.

В 2017 году Apple удалила виртуальные частные сети или VPN из своего магазина приложений в Китае. Они использовались гражданами КНР для маскировки своего местоположения и обхода веб-сайтов, подвергнутых цензуре правительства. А в 2018 году Apple заключила сделку с китайским партнером по центру обработки данных в iCloud внутри Китая, где теперь к ним может получить доступ китайское правительство.

Фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Широко известно, что компания Google ушла из Китая в 2010 году после того, как правительство Поднебесной начало цензуру контента в поисковой системе и на YouTube. Эта кампания завершилась серьезным взломом, предположительно в Китае, с целью получить доступ к учетным записям правозащитников в почте Gmail. В то время уход Google из КНР был расценен как безупречная моральная позиция. Но спустя годы, когда компания подверглась проверке, выяснилось, что она работает с правительством Китая над новой поисковой системой, получившей название Project Dragonfly, со встроенными инструментами цензуры. В конечном итоге под общественным давлением Google законсервировал проект.

Но теперь, пишут американские СМИ, Google на картах изменяет границы некоторых областей, соблюдая местное законодательство, предписывающее, где должны находиться эти границы. Правительство КНР давно осуществляет значительный контроль над тем, как международные технологические компании работают в стране, включая требование, чтобы все иностранные сервисы работали на серверах, которые принадлежат китайским облачным компаниям и расположены в Китае. Индия также все чаще вынуждает международные технологические компании, включая Twitter и Facebook, идти на компромиссы, нарушающие конфиденциальность пользователей. Но

такая откровенно политическая вещь, как закрытие приложения для голосования, — это тревожный и опасный новый рубеж,

пишет издание Wired, занимающееся вопросами безопасности и свободы слова в интернете. По мнению экспертов, «последняя по времени уступка Кремлю сделает его требования к американским компаниям более агрессивными».

Решение суда в РФ в 2016 году побудило Apple и Google удалить LinkedIn из своих магазинов приложений после того, как LinkedIn не выполнила закон, требующий хранения данных о российских пользователях на территории страны.

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Изабель Линцер, аналитик из Freedom House, отмечает: «Учитывая, что такие страны, как РФ и Иран, все больше ориентируются на установление тотального государственного контроля над интернетом, на запуск собственных приложений и магазинов приложений, наличие мобильных устройств и операционных систем, созданных международными технологическими компаниями, в руках международных компаний по-прежнему дает местным пользователям преимущества в плане безопасности и конфиденциальности». Линцер отмечает, что, хотя удаление приложения — наглый акт цензуры, который может создать опасный прецедент, Apple и Google «кое-чего достигли, игнорируя запросы правительства России» до тех пор, пока голосование уже не началось, и многие люди уже загрузили его. И еще: «Авторитарные правительства наблюдают за происходящим по всему миру. И мы должны убедиться, что этот прецедент не будет принят».

Как пишет «Нью-Йорк таймс», настало время проверки «идеалов Кремниевой долины» в отношении свободы слова и открытого интернета, «сбалансированных» не только с прибылью, но и с безопасностью сотрудников.

Начиная с утра 17 сентября Google и Apple были буквально завалены запросами дать комментарий, но к моменту написания этого материала объяснений от них так и не последовало.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

*ФБК объявлен в РФ экстремистской организацией.

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