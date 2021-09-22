НАСА выразило желание продолжить сотрудничество с Россией

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «с большим энтузиазмом» смотрит на продолжение сотрудничества с Россией.

Нельсон отметил, что это сотрудничество «является длительным, с 1975 года». «Я хочу, мы хотим, НАСА хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы», – приводит его слова ТАСС.

Сотрудничество двух стран в космосе, по словам Нельсона, «является образцом для мира, который часто находится в состоянии напряжения из-за политики». Государства демонстрируют, что «могут объединяться» и «мирно сотрудничать в космосе», сказал Нельсон, призвав «сохранять эту модель».

Нельсон заявил, что надеется посетить Москву «как только станет возможно в ситуации с COVID», передает РИА «Новости».

В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА и заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой.