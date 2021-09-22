В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине

Украинский институт национальной памяти занимается чествованием нацистов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев («Слуга народа»).

Гетманцев пояснил, что речь идет о дивизии СС «Галичина». По словам депутата, сам факт службы в дивизии СС для него является клеймом. Человек служивший там, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости, считает Гетманцев.

Он сообщил, что в проекте бюджета на 2022 год расходы на УИНП хотят увеличить на 128% – до 167,3 млн гривен (6,27 млн долларов). «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hromadske.

Как сообщил Гетманцев, ему бы «не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев». Он призвал изменить деятельность УИНП, «не загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».

Напомним, Украинский институт национальной памяти — центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Весной глава института Антон Дробович, комментируя марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве, назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.