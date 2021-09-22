 

В ЕС собираются ввести единый стандарт для разъема зарядных устройств

22.09.2021, 3:22, Новости дня
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На уровне Евросоюза хотят принять закон, по которому все без исключения производители смартфонов, планшетов и прочих электронных устройств должны будут поставлять зарядные устройства с одним и тем же разъемом для подключения.

Напомним, что споры о необходимости такой унификации в ЕС ведут уже около десяти лет. Сторонники данного решения утверждают, что подобные решения способствуют защите окружающей среды. Ведь производство разных зарядных устройств сопровождается большими выбросами парниковых газов.

С этим не согласны представители американской компании Apple, утверждающие, что эффект будет обратным. Также они опасаются, что в результате затормозится технический прогресс в данном сегменте.



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