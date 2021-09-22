Мнение: Аргумент

Когда в ход начинают идти аргументы «спасите детей», предполагается, что должны отключаться мыслительные процессы и включаться древнейшие инстинкты. На фоне провала насильственной и террористической ветеринарной кампании по вакцинации неизвестными по своим последствиям аналогов не имеющими вакцинами решено включать тяжелую артиллерию.

Главный педиатр Минздрава РФ выступил за обязательную вакцинацию всех россиян (и взрослых, и детей) от коронавируса. По словам Александра Баранова, введение подобных мер просто необходимо.

«У нас добровольная вакцинопрофилактика. Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей», — заявил он.

Ключевой аргумент, который призван отменить все медицинские практики, включая и принцип добровольного информированного согласия – «эпидемия, которая очень и очень серьезно вредит». Врач, а тем более врач-чиновник, должен подкрепить свое заявление чем-то более существенным, чем громкой должностью и чем-то вроде «мамой клянусь!»

Но подкреплять нечего, нечем и незачем. Джентльменам верят на слово. Поэтому не углубляясь в обоснование, чиновник сразу переходит от констатирующей части (предельно короткой) к резолютивной. Отменить принцип добровольности и всех поголовно! Невзирая на!

Предшественник главного педиатра по такому подходу тоже любил проводить опыты на детях. И именно поэтому после Второй мировой войны, чтобы немного укоротить руки докторам Менгеле, и был принят Нюрнбергский кодекс, прямо запрещающий недобровольные медицинские мероприятия. Взывать к спасению детей, подвергая их угрозам и рискам, это как-то уже даже за гранью.

Пока власть не рискует окончательно переходить к практике нацистов — сложно просчитать, насколько прямое насилие поможет выполнить установку внешних хозяев. Но добровольные методы перестают работать. Все, кого удалось испугать и запугать, вынудить и заставить, уже прошли процедуры. Но остается еще две трети населения страны, которое не спешит подвергать себя экспериментам неизвестной степени опасности. Сам факт того, что людям вкалывают вещества, в ходе изготовления которых были отброшены все ранее действовавшие нормы и правила, вызывает обоснованные вопросы, на которые власть привычно лжет вместо ответа. Принцип информированного согласия не выполнен. А потому и осторожное отношение к «спасителям».

Режим находится в тупике. Пока предложения о насильственной и недобровольной вакцинации — это именно предложения. Но нужно отдавать себе отчет в том, что в нынешних условиях возможно все. Включая и переход террора на новый уровень.

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