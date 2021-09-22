Стилисты назвали 9 модных трендов из нулевых, которые вновь на пике популярности

Конец девяностых и нулевые некоторые считают эпохой безвкусицы в одежде. Однако дизайнеры моды дали понять, что некоторые тренды 2000-х вернулись. Стилисты уверены, что они прекрасно впишутся в современный гардероб.

Ниже представлены тренды нулевых, которые можно смело интегрировать в образы в ближайшие несколько сезонов.

Заниженная талия

Джинсы с заниженной талией снова в моде несмотря на то, что многим модницам это не по вкусу. Они считают, что такие модели укорачивают ноги и визуально портят даже хорошую фигуру. Однако эксперты спешат опровергнуть такое мнение. Так, телеведущий и модный эксперт Тим Ганн утверждает, что как раз среди таких моделей намного проще найти те, которые будут хорошо сидеть, поскольку при выборе достаточно ориентироваться только на объем бедер, в то время как при высокой посадке требуется, чтобы джинсы подошли и по талии, и по бедрам.

К джинсам с низкой посадкой можно подбрать кроп-топ, рубашку поло или боди.

Розовый цвет

Розовый цвет принято считать чисто женским. Это беспроигрышный вариант для составления женственных образов. В трендовом розовом можно создать тотал-лук и дополнить его сумкой с короткой ручкой.

Велюровые спортивные костюмы

Уютный спортивный костюм из велюра можно надеть с кроссовками и отправиться на прогулку или шопинг. И это будет выглядеть очень современно. Для деловой встречи такой наряд, конечно, не подходит, но чтобы провести время с друзьями или семьей, лучше варианта и не придумать.

Вязаная одежда

Трикотажные платья разных фасонов и объемные укороченные кардиганы с абстрактными рисунками или яркими цветами вновь вернулись в моду. Чтобы выглядеть современно, достаточно добавить в образ кардиган крупной вязки с выпуклыми узорами. Носить его можно с брюками или юбкой с высокой посадкой поверх топа или лонгслива.

Бисер

Яркие, разноцветные, даже китчевые бусы и кольца эпохи нулевых снова актуальны. Их можно смело надевать с классическими консервативными костюмами и однотонными платьями. При этом можно добавлять в один образ сразу два элемента, например, сережки с браслетом или сережки с кольцом.

Джинсовый тотал-лук

Деним давно стал нестареющей классикой. Он уместен практически в любой ситуации. Но фасоны и сочетания, однако, меняются от сезона к сезону. Джинсовая ткань славится тем, что хорошо подходит к любому другому материалу – от шелка до шерсти. Сейчас возвращается мода на луки, полностью состоящие из денима. Джинсовая куртка и джинсы в одном ансамбле уже не считаются безвкусицей, но разные вещи все же должны сочетаться между собой по цвету.

Сумка-багет

Сумка-багет подходит женщинам всех возрастов. Она превосходно завершит любой повседневный образ. Такой фасон выглядит органично как с платьем и брюками в офисном стиле, так и с джинсами.

Балетки

Многие находили балетки неудобными, однако они опять в тренде. Осенью кожаные модели можно носить со свободными брюками и джинсами, а также юбками макси и миди. Для создания классических образов для работы и городских прогулок идеально подходят балетки с закругленным носом и минималистичным дизайном.

Массивные украшения из золота

В нулевые было модно носить несколько массивных золотых украшений одновременно, но сейчас в тренде минимализм, поэтому достаточно будет одного элемента.

Большие золотые кольца и серьги можно сделать основным акцентом и добавить их к сдержанным монохромным нарядам в романтическом или деловом стиле.