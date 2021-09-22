Черно-белые и не только: как носить пончо и какую модель выбрать на осень 2021 года

Осень набирает обороты. И пора понемногу утепляться. Поэтому пончо будет очень кстати, тем более что оно модно в этом сезоне. Кейт Хадсон, Ким Кардашян, Дрю Бэрримор уже успели засветиться в стильной накидке. Чем вы хуже?

Что такое пончо

Если хочется сделать повседневный образ ярким и привлекательным, то наденьте пончо. Оно практически идеально справится с такой задачей, выгодно выделив вас из толпы. Исторически пончо – это национальная одежда латиноамериканцев. Она выглядит, как большой тканевый прямоугольник, имеющий отверстие для головы.

Предположительно, первые такие не сковывающие движения и теплые накидки, появились в 13-14-м столетиях. Отличались они цветом и отделкой. Основу рисунка составляли геометрические фигуры, с помощью которых индейцы кодировали свою историю и различные легенды.

Вскоре пончо привлекло внимание колонизаторов из Америки и Англии. Затем на него пал взгляд европейцев. Пик популярности пончо пришелся на расцвет стиля хиппи. Этот стиль пальто отвечал всем требованиям “детей цветов”. Оно свободно, функционально и одновременно уникально. К тому же пончо вполне могло сгодиться вместо одеяла или матраса. А такую практичность всегда ценила творческая молодежь.

Какую одежду носить с пончо

Сегодня благодаря известным кутюрье пончо – очень востребованный предмет женского гардероба. Оно ловко балансирует между кэжуал и классикой. Так, пончо с капюшоном можно надеть на встречу с подругами, накинув его поверх свободной рубашки. А чтобы образ был завершенным, стоит его дополнить джинсами клеш и сапогами-казаками. Для выхода на работу подойдет пончо на флисовой накидке с ремнем, которое надевают поверх трикотажного платья длины миди. К такому случаю подойдут замшевые ботильоны.

Колоритное пончо с ярким орнаментом подойдет под кожаные брюки или шорты. Если платье или пальто однотонное, то стоит попробовать разные комбинации цвета. Можно поиграть с цветом низа — бордовые легинсы, например, будут хорошо смотреться прохладной весной или ранней осенью.

Пончо – это такой наряд из вашего гардероба, с которым легко создать многослойность. Его можно смело надеть непосредственно на пальто, куртку или плащ. Таким образом легко обеспечить себе славу настоящей модницы и одновременно хорошо утеплиться.

Мода и осень: есть одежда, которая всегда актуальна

Будьте уверены: мягкий и теплый предмет одежды придаст каждой комбинации особый шарм.

Середина осени – это идеальное время для пончо. В этом сезоне три модели будут доминировать среди остальных.

Вечное сочетание черного и белого: открытая модель пончо, похожая на большой черный шарф с белыми полосками, образующими квадраты. Легко комбинируется и очень практично. В стиле хиппи: вязаное пончо с дырочкой для головы, когда хочется согреться и принести что-то эффектное. Комфортно и тепло: пончо из более плотного материала цвета ржавчины с эффектными синими деталями придаст вашему модному сочетанию особую печать.

Большие пляжные шарфы, которые еще несколько недель назад были предметом одежды на отдыхе, модницы заменят на более теплые вещи, например пончо. Такой наряд идеально подходит для переходных сезонов между летом и осенью, зимой и весной. Пончо в тренде каждый год.