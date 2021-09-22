ФБР рассказало о планах «Аль-Каиды» совершить атаки в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предполагает, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) и другие продолжают искать уязвимые места и планируют осуществить масштабные теракты на американской территории, сообщил директор ФБР Кристофер Рей.

«Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ (запрещено в России) и «Аль-Каида». Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане», – приводит РИА «Новости» письменное вступительное слово главы ФБР, подготовленное для слушаний в сенате США.

По его словам, террористы «неустанно» ведут агрессивную кампанию насилия против США и их партнеров «как дома, так и за рубежом».

«По сей день ИГ (запрещено в России) продолжает агрессивно продвигать свою пропитанную ненавистью риторику и привлекать единомышленников из числа жестоких экстремистов, желающих совершить атаки против США и наших интересов за границей», – отметил Рей. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен тем, что террористы используют для достижения целей соцсети и мобильные приложения для мгновенного обмена сообщениями.

Ранее в Пентагоне заявили, что через два года террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) сможет снова угрожать США.